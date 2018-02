Politiet opnar ikkje etterforsking i Tonning Riise-sak

innenriks

Statsadvokaten bad for to veker sidan politiet vurdere om ein skulle etterforske ei skulding mot tidlegare Unge Høgre-leiar Kristian Tonning Riise. Det har politiet no gjort.

Den dåverande Unge Høgre-leiaren vart skulda for å ha hatt seksuell omgang med ein svært rusa 16-åring på eit fylkesårsmøte i Unge Høgre i 2014.

Politiet har hatt kontakt med advokaten til den no 20 år gamle kvinna, som har gjort det klart at ho ikkje ønsker å forklare seg til politiet.

Det er etter vurderinga til det aktuelle politidistriktet ikkje mogleg å forklare grunnlaget for vedtaket utan å gå inn på realitetane i saka. Noka anna grunngjeving for vedtaket vil derfor ikkje bli gitt.