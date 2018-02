Heltemedalje til kvinne som redda fem personar ut frå brennande hus

innenriks

Det er første gongen sidan 2010 at Carnegies Heltefond deler ut medaljen i gull. Hallerdalen fekk overrekt medaljen i samband med eit kommunestyremøte i Modum kommune i Buskerud måndag.

Hallerdalen oppdaga røykutvikling i eit trehus i Åmot klokka 5 om morgonen natt til søndag 23. april i fjor etter å ha henta ei dotter på fest.

Ho varsla umiddelbart nødetatane. Etter at ho ikkje fekk nokon reaksjon på rop, banking og tuting frå huset, tok ho seg inn. I første etasje klarte ho å varsle ein far med tre barn, som alle låg og sov. I andre etasje klarte ho òg å vekkje ein sovande mann. Det var da stor røykutvikling inne i huset, heiter det i grunngivinga frå juryen.

Juryen roser Hallerager for redningsinnsatsen og for omsorga ho etterpå viste for barna som vart redda.

– Du har gjort ein stor innsats. Det er svært få som får Carnegies heltemedalje. Det å få han i gull heng spesielt høgt. Ann-Kristin Hallerdalen er ein retteleg helt, seier styreleiar Liv Arnesen i Carnegies Heltefond.

