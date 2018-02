Solberg bad om råd på vegen inn i ei digitalisert framtid

innenriks

Korleis skal Noreg gå mest mogleg tørrskodd inn i ei digitalisert framtid der jobbmarknaden blir snudd på hovudet? Det var temaet da statsministeren i spissen for ikkje mindre enn seks statsrådar inviterte rundt 65 representantar frå akademia, næringslivet og ulike samfunnsinstitusjonar til toppmøte fredag.

– Mi utfordring til dykk i dag er å tenkje fritt og høgt om kva vi konkret bør gjere meir av framover. Er det område vi bør forske meir på? Er det kompetanse vi manglar, og er det behov for endringar i regelverket? spurde Solberg i innleiinga si.

Ho bad gjestene komme med dei beste råda dei har til ein revidert langtidsplan for forsking og høgare utdanning, som regjeringa skal leggje fram til hausten. Der kjem digitalisering til å stå sentralt.

Éin av tre jobbar kan forsvinne

Éin av innleiarane, Camilla Tepfers, partnar i rådgivingsfirmaet inFuture, minna om utfordringane ved ei stadig meir digitalisert, robotisert og automatisert framtid.

– I Noreg er vurderinga at teknologi kan ta over så mykje som éin av tre jobbar dei neste 20 åra, og det nye er at det no gjeld heile kompetansehierarkiet, frå dei ufaglærte til dei høgt utdanna. Da blir det ekstra viktig med jobbskaping og kompetanseutvikling framover, slo Tepfers fast.

Solberg medgir at eit framtidsscenario der éin av tre jobbar kan forsvinne, er til dels eit skremmande perspektiv for ei regjering.

– Samtidig, viss du ser i eit perspektiv på 20 til 40 år tilbake, så har vi mista mange av dei jobbane vi hadde, og vi har klart å skape nye, seier Solberg til NTB.

Statsministeren meiner Noreg og norske bedrifter står godt skodde til å klare seg i ein digital økonomi, og håper det vil gjere at fleire norske bedrifter vil hente tilbake produksjon som tidlegare er sett ut til andre land. Den største utfordringa blir å få arbeidsstokken til å henge med, seier Solberg.

– Det blir ein del transformasjonskostnader for menneske. Spørsmålet er: Klarer du å få Beate på 40 år i dag, som er i ein jobb som forsvinn, til å ha kompetanse til den nye jobben? Det er det store og kanskje mest krevjande politiske temaet. Det er noko vi heller ikkje har vore så flinke til i Noreg før, der store omstillingsprosessar veldig ofte har ført til at fleire har blitt ståande utanfor arbeidslivet, poengterer Solberg.

Framtidskompetansar

I si innleiing skisserte Camilla Tepfers ei framtid med eit heilt nytt samspel mellom menneske og maskiner. Da blir det viktig å fremje det unikt menneskelege, meiner ho.

Ho skisserte fire framtidskompetansar som ho meiner kjem til å vere avgjerande for å lykkast i ei digitalisert framtid: Skaparkraft, informasjonsdugleik, fordjupingsevne og sosial kompetanse.

– Dei menneskenære oppgåvene i alle yrke blir viktigare når vi får ein ny rolledeling mellom menneske og maskiner. Derfor bør vi trene på sosial kompetanse, sa ho.

Tepfers meiner vi framover òg må trene meir på skaparkraft og toleranse for det uvisse, ettersom forskinga viser at mennesket ubevisst er negativ til kreativitet fordi vi assosierer det med uvisse. Informasjonsdugleik – evna til å finne og tolke relevant informasjon – kjem til å bli viktigare, fordi digitaliseringa forsterkar den menneskelege tendensen til å oppsøkje og tru på den informasjonen vi allereie er einig i. Fordjuping blir enda viktigare fordi auka digitalisering fører til fleire distraksjonar.

– Det kan gjere at vi ikkje jobbar oss forbi keisampunktet. Og det er særleg uheldig når studiar viser at noko av det mest utslagsgivande for om ein er i jobb som vaksen, er om ein jobbar seg forbi punktet der det blir keisamt, seier Tepfers.

