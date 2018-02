Polaris Media blir største eigar i Trønder-Avisa

innenriks

Polaris Media eigar i dag 10,1 prosent av aksjane og får no ein eigarpost på 56 prosent. Polaris Media betaler 11,1 millionar kroner for 45,9 prosent av aksjane i Trønder-Avisa AS.

– Vi har sett at omstillinga i mediebransjen er krevjande, og dei to lokale eigarane vende seg til Polaris Media med spørsmål om dei kunne tenkje seg eit større eigarskap i konsernet, fordi vi så at dagens eigarskap kunne vere eit hinder for ei vidare utvikling av konsernet, seier styreleiar i Trønder-Avisa Jon Håvard Solum, som representerer AS Nord-Trøndelag, i ei pressemelding.

(©NPK)