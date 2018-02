innenriks

Av dei omkomne var det seks menn og éi kvinne. Fem av dei omkomne mista livet i kollisjonar, mens to omkom i eineulykker.

– Det er sju omkomne for mykje, og no må vi jobbe for å få ulykkestala endå lågare i 2018, seier Trygg Trafikks direktør Jan Johansen.

Han viser til at første månad i år kjem betre ut enn dei siste fem åra, då ti personar i gjennomsnitt omkom i januartrafikken.

