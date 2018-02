Ny dag med opptur på Oslo Børs

innenriks

Mest omsett torsdag var børslokomotivet Statoil føre DNB og Marine Harvest. Statoil steig også mest blant dei største selskapa, 1,3 prosent, det same som Norsk Hydro. DNB noterte seg for ein opptur på 0,8 prosent og Yara på 0,3 prosent. Berre Telenor fall blant dei største selskapa og hadde ein nedgang på 0,1 prosent.

Blant dei andre selskapa på hovudindeksen var det Petroleum Geo-Services som steig mest med ein oppgang på 6,5 prosent, følgt av Aker Solutions med 4,1 prosent.

Varehuskjeda Europris vart den store taparen torsdag med eit fall på heile 13,3 prosent – ein konsekvens av dårlege tal for fjerde kvartal, mens Rec Silicon fall med 12,1 prosent.

Dei leiande aksjeindeksane i Europa enda alle – i motsetning til Oslo – i raudt torsdag. Verst gjekk det ut over Dax 30 i Frankfurt, som fall med heile 1,4 prosent. CAC 40 i Paris hadde eit fall på 0,5 prosent, mens FTSE 100 i London fall med 0,4 prosent.

Oljeprisen steig torsdag både for nordsjøolje og amerikansk lettolje. Førstnemnde steig med 0,5 prosent og vart ved børsslutt omsett for 69,22 dollar fatet. Eit fat amerikansk lettolje vart omsett for 65,38 dollar, ein opptur på 0,6 prosent.

(©NPK)