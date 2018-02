DNB aukar overskotet

innenriks

I same periode steig netto renteinntekter til 8,86 milliardar kroner, opp frå 8,37 milliardar.

Resultatet er på nivå med det analytikarane venta på førehand.

Bustadlån og andre utlån til privatpersonar auka med 5,8 prosent i 2017. Utlån til små og mellomstore bedrifter auka med 9,5 prosent i same periode.

Styret foreslår eit utbytte på 7,10 kroner per aksje. Det svarar til over 10 milliardar kroner til eigarane. DNB har eit langsiktig mål om å betale ut minimum 50 prosent av resultatet i utbytte til sine aksjonærar. For fjoråret er delen 55 prosent.

