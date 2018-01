Oslo Børs svakt opp

innenriks

Omsetnaden onsdag var vel 5 milliardar kroner. Kursane peikte bratt opp då handelen starta, men fall jamt utover dagen, men ikkje lågare enn sluttkursen tysdag.

Blant dei mest omsette selskapa på hovudindeksen var det berre to selskap som fall i verdi. Telenor, som hamna på andreplass på omsetnadslista, fall 0,3 prosent og Subsea 7 fall 1 prosent. Elles er det positive tal. Vinnaren er Aker BP som legg på seg 1,4 prosent etter eit fall på heile 5 prosent dagen før.

På dei førande europeiske børsane var det ein udramatisk onsdag. I Tyskland fall DAX 30-indeksen med 0,2 prosent. Den franske CAC 40-indeksen gjekk opp 0,1 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London fall 0,5 prosent.

Prisen på nordsjøolje fell vidare. Sidan tysdag ettermiddag har prisen for eit fat falle ein halv dollar. Tysdag ettermiddag blei eit fat omsett for 68 dollar på spotmarknaden. Amerikansk lettolje blei omsett for 64 dollar fatet.

(©NPK)