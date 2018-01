Tolv personar etterlyste av PST for IS-tilknyting

innenriks

Seniorrådgjevar Martin Bernsen i PST bekreftar overfor VG at tolv personar for tida er etterlyst for arrestasjon. Ifølgje avisa er halvparten av desse kvinner.

– Dette er personar som har dratt frå Noreg på ulike tidspunkt for å slutte seg til ISIL og busetje seg i «kalifatet». Det er også personar som har vore der lenge, og som i mange tilfelle har fått barn der, seier Bernsen. ISIL er nemninga sikkerheitstenesta brukar på ekstremistgruppa Den islamske staten (IS).

Bernsen seier det er mykje uvisse knytt til kvar desse personane oppheld seg.

– Bekymringa er at dei skal komme til Europa eller Noreg. Derfor har vi blant anna etablert eit samarbeid med andre europeiske land i form av eit senter i Nederland der informasjon blir utveksla, seier seniorrådgjevaren.

IS har hatt ein lang rekke nederlag på slagmarka i Irak og Syria dei siste månadene. Gruppen har mista storbyen Mosul i Irak og «IS-hovudstaden» Raqqa i Syria.

