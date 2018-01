PST ber nordmenn gjera meir for å verna seg mot spionasje

innenriks

For andre året på rad meiner Politiets tryggingsteneste (PST) at etterretning frå framande statar – særleg frå Russland og Kina – utgjer dei største truslane mot norske interesser.

– Vi vurderer at rekrutteringa til framande statar av kjelder og agentar, påverknad og kartlegging av verksemder og kritisk infrastruktur, i tillegg til nettverksoperasjonar vil utgjera dei mest alvorlege utfordringane i 2018, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland under framlegginga av den opne trusselvurderinga til PST i Oslo tysdag ettermiddag.

PST-sjefen er oppteken av at nordmenn – både enkeltpersonar knytt til verksemd som utanlandsk etterretning kan vera interessert i – og bedrifter, organisasjonar og etatstilsette må bli langt meir medvitne på at spionasje skjer. I trusselvurderinga i år går difor PST meir nøye inn på metodane som etterretningstenestene nyttar seg av.

-Folkeopplysning

– Vi tenkjer dette er folkeopplysning til verksemder og etatar som sit på grunnleggjande interesser, og at det er bevisstgjerande. Vi håpar det gjer at folk kan kjenna att ulovleg etterretningsverksemd når dei ser det, seier Bjørnland.

I rapporten ber PST til dømes tilsette i utsette bedrifter om å vera på vakt dersom ein kollega, kontakt eller kjenning spør etter sensitiv informasjon som ikkje er ein naturleg del av arbeidsporteføljen til vedkommande.

Ifølgje PST-rapporten driv utanlandsk etterretning ei omfattande rekognosering av personar dei trur kan sitja på interessant informasjon, for så å kontakta dei på ein open arena, til dømes under ein konferanse. Det kan typisk starta med ein vennskapeleg kontakt, før etterretningsoffiseren seinare vil prøva å få objektet til å føla at han eller ho skuldar vedkommande takk, som igjen kan utnyttast vidare, går det fram i rapporten.

Særleg er nordmenn på reise i land utan tryggingspolitisk samarbeid med Noreg – som Russland – utsett, åtvarar PST, som ber personar knytt til sensitiv verksemd, d om å ta forholdsreglar og vurdera eigne tryggingstiltak før slike reiser.

PST ber også forskarar, politikarar og journalistar om å vera merksam på at utanlandske interesser kan prøva å påverka eller svekkja det norske demokratiet og påverka utfallet av politiske prosessar.

Terrortrusselen mindre

PST har dei siste åra tona ned trusselen frå det ekstreme islamistiske miljøet i Noreg, men seier denne gruppa framleis utgjer den største terrortrusselen mot Noreg. PST vurderer det som mogleg at ekstreme islamistar vil prøva å gjennomføra terrorangrep i Noreg i 2018.

På grunn av tryggingssituasjonen i Syria har ikkje PST oppdaterte tal over talet på norske framandkrigarar sidan 2015, men reknar med at det framleis er i underkant av 40 personar frå Noreg som har vore med i borgarkrigen.

– Sikker etterretning frå bakken i krigsteateret er vanskeleg å få, difor opererer vi framleis med dette talet, men truleg er ein del av desse døde. Men vi kan ikkje stadfesta det før vi er sikre, sa Bjørnland.

Høgreekstreme i vekst

Sjølv om PST registrerer auka aktivitet i høgreekstreme miljø blir det vurdert som lite truleg at det vil koma noko organisert terrorangrep frå denne kanten. Miljøet blir omtalt som å vera i ein oppbyggingsfase. Samtidig blir gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) framheva som tydelegare og med betre organisering enn tidlegare.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) åtvarar sterkt mot gruppa.

– DNM er ein nazistisk organisasjon som nektar for holocaust, står for jødehat og har Hitler som førebilete. Dei har haldningar til personar med ein annan religiøs bakgrunn og hudfarge som er heilt uakseptable i Noreg i dag. Vi må arbeida iherdig for å hindra at denne gruppa får fotfeste i Noreg, sa Listhaug.