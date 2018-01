Oslo Børs fell vidare

innenriks

Den siste veka har hovudindeksen falle 3,6 prosent. Tysdag var omsetnaden vel 5,5 milliardar kroner, ein milliard meir enn dagen før.

Blant dei mest omsette selskapa på hovudindeksen var det berre Marine Harvest som steig i verdi, med beskjedne 0,4 prosent.

Taparar var det mange av, men den største var Aker BP som fall 5 prosent. Statoil fall 2,2 prosent, men toppa omsetnadslista. Norsk Hydro fall 3 prosent og Subsea 7 fall 3,8 prosent.

På dei førande europeiske børsane var det også raude tal. I Tyskland fall DAX 30-indeksen med 0,8 prosent. Den franske CAC 40-indeksen gjekk også ned 0,8 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London fall 0,9 prosent.

Prisen på nordsjøolje fall også vidare. Sidan måndag ettermiddag har prisen for eit fat falle rundt ein dollar. Tysdag ettermiddag blei eit fat omsett for 68,5 dollar på spotmarknaden. Amerikansk lettolje blei omsett for 64,2 dollar fatet.

(©NPK)