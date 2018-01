Varselsak i Raudt sendt over til politiet

innenriks

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen i Raudt opplyser til NTB at dei fekk eit varsel fredag.

– Det er handtert etter retningslinjene til partiet, og er no ei sak for politiet, seier ho.

– Varselet gjeld ein person som har verv i eit lokallag. Personen går ut av vervet sitt mens saka blir undersøkt. Det det er varsla om har ikkje skjedd i partisamanheng, seier Pryneid Hansen i ein SMS til NTB.

Personen som har varsla er heller ikkje medlem i Raudt.

Straffelova

Hendinga (ane) det er varsla om ligg tilbake i tid.

– Varslaren er oppmoda om å politimelda fordi dei påståtte hendingane er innanfor straffelova, seier Pryneid Hansen.

Partisekretæren legg til at partiet ventar med vidare behandling med dei ventar på undersøkingane til politiet.

Alle parti

Alle parti som er representert på Stortinget har no fått eitt eller fleire varsel i kjølvatnet av metoo-kampanjen. Raudt er det siste av partia som opplyser å ha ein varselsak.

I retningslinjene til Raudt heiter det mellom anna at «det må raskt avklares om saka bør politianmeldes» og at det i så fall inneber at behandlingskomiteen ventar med vidare behandling av saka. I motsett fall, der saka ikkje blir meldt til politiet, er målet med den interne behandlinga å avklara dei faktiske tilhøva knytt til skuldinga, inkludert begge versjonane til partane av historia.

