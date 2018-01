Støre takka varslarane i alle parti

innenriks

Striden om den avgåtte nestleiaren Trond Giske kunne halda fram i sentralstyret, blei parkert rett før partileiaren gjekk på talarstolen.

Leiaren i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik, slo overfor NTB fast at det verken er naturleg eller mogleg å gå vidare med saka etter konklusjonen til sentralstyret om at Giske ikkje lenger er ønskt i sentralstyret.

Slutta rekkjene

Støre la tyngde bak orda då han gjekk i rette med lekkasjar og soloutspel som har prega partiet dei siste vekene.

– Takhøgda bør bli endå større i partiet vårt. Men hugs at det fremste adelsmerket vårt er at vi er ein mangfaldig familie som held saman, sa Støre og la til:

– Lekkasjar frå interne møte og fortrulege samtalar tener ikkje noko anna formål, eller har i alle fall ikkje noko anna resultat enn å skape uvisse og grobotn for splitting. Soloutspel og eigne agendaer svekkjer oss alle. Dette landsmøtet markerer at det er tid for å slutta rekkjene. At det no er tid for å finna saman og halda saman, sa Støre til applaus.

Takka varslarane

Ap-leiaren avslutta talen med å takka kvinnene som har varsla om seksuell trakassering, og han retta takken til kvinner i alle parti.

– Eg har fått erfara at det har kosta for dykk. Eg veit at det har kravd mot. Eg har sett sårbarheita dei har følt. Og eg veit at mange av dykk har følt skam, sa ein rørt Støre.

– Av alt som har gjort inntrykk på meg dei siste vekene, så er dette noko av det sterkaste, la han til.

Støre streka under at menn må arbeida hardt med seg sjølv for å forstå kva dette handlar om.

– For mange av oss er denne skamkjensla framand og ukjend. Men det er ei skam som stikk djupt, som kan vara lenge, og som kan gjera svært vondt, sa han.

Kampen held fram

Støre slo i talen elles fast at politikken framleis er mannsdominert og at kvinnelege politikarar oftare blir utsett for baksnakkingar, ryktespreiing og hersketeknikkar.

– Kampen for likestilling er ikkje over, sa han.

Støre viste til at talet på kvinnelege Ap-ordførarar auka frå 20 prosent i 2011 til over kvar tredje i 2015. Men no er saka at alle desse vurderer om det er verdt å halda fram.

– Når eg seier at eg trur på varslarane, inneber det også at eg trur på kvinnelege politikarar som fortel om korleis dei har opplevd dette, sa han.

Han streka under at metoo ikkje blir lagt til side frå Ap si side sjølv om partiet no lukkar metoo-saker. Kjernen er at folk i maktposisjon brukar posisjonen sin til å krenkja andre, såra dei og ta frå dei fridom.

– Det ligg i DNA-et vårt å kjempa mot alt dette, sa Støre.

Tola kritisk søkjelys

Om varslarsakene som førte til at Giske gjekk av som nestleiar, sa Støre at handteringa har vore rettferdig og påliteleg.

– Eg er trygg på at handteringa i ettertid vil tola eit kritisk søkjelys, sa Støre. Han tok opp at prosessen har vore rettferdig og at Giske har fått kome med sin versjon.

– Å vente endå lenger ville berre skadd partiet, sa han.

Han slo også fast at partisekretær Kjersti Stenseng og partikontoret har behandla sakene «godt og stødig».

Tapt tillit kan vinnast tilbake

Sjølv om Giske har trekt seg som nestleiar, skal han venda tilbake til Stortinget etter sjukmeldinga. Støre la an ei forsonande haldning i så måte.

– Lat meg få gjenta: Tapt tillit kan vinnast tilbake. Vi er kameratar også etter nedtur, sa partileiaren.

– Det er mitt menneskesyn. Vårt menneskesyn, la han til.

(©NPK)