Sleppte «Tårer fra en stein» i Berlin – mens a-ha sparkar i gang turneen

innenriks

Nilsson lanserte måndag formiddag samtaleboka «Tårer fra en stein» blei lansert på den norske ambassaden i Berlin med Waaktaar Savoy til stades. Den tyske utgåva av Rolling Stone Magazine var blant pressa som møtte fram.

Boka kom ut på Falck Forlag her på berget i oktober i fjor, etter ein crowdfundingkampanje. Allereie same månaden sikra det tyske forlaget Riva seg rettane. No gjev dei ut boka under tittelen «Tears from a stone – Pål Waaktaar Savoy von a-ha über sein Leben und seine Songs».

Boka skal ifølgje forfattaren vera på plass i bokhyllene hos tyske bokhandlarar måndag.

Der snakkar Waaktaar Savoy ope ut om det meste – frå opp- og nedturar, om det amerikanske livet sitt gjennom 30 år, om drabantbyoppveksten og ikkje minst om arbeidet sitt som låtskrivar og musikant – med journalist og forfattar Ørjan Nilsson.

Boka blei utropt til «årets beste norske musikkbok» i Klassekampen, hamna på topplista til Dagsavisen over dei beste biografiane i 2017, mens den svenske musikkjournalistnestoren Jan Gradvall i meldinga si kalla boka for «en viktig pusselbit i nordisk pophistorien».

(©NPK)