NINA og Mattilsynet meldt for plaging av reinsdyr

Dyrevernorganisasjonen Dyrenes Røst har påvist to tilfelle av at forskinga til dei to har påført reinsdyr store lidingar.

Nyleg blei eit reinsdyr avliva i Nordfjella fordi det hadde danna seg ein ting isklump på halvanna kilo rundt det radiomerkte halsbandet. Pelsen var sliten bort rundt halsen.

I 2015 var det eit endå meir graverande tilfelle med eit radiomerkt reinsdyr som bar på ein isklump som var større enn hovudet til dyret. Halsbandet hadde grave eit stort kjøttsår heilt inn til beinet, og dyret kunne ikkje ta til seg mat.

– NINA og Mattilsynet er klar over at desse forsøka er risikable, og at dei klimatiske tilhøva i miljøet til reinsdyra kan føra til slike skadar. Dei har likevel ikkje følgt opp dei merkte dyra nok slik at skadane har blitt avverja, seier Dyrenes Røst.

