Bankkommisjonen med råd om krisehandtering for forsikringsbransjen

Banklovkommisjonen, som blei oppretta i 1990 for å modernisera, samordna og revidera finanslovgjevinga har no levert den 31. og siste utgreiinga si. Den handlar om krisehandtering i forsikrings- og pensjonssektoren, altså kva som skjer viss eit forsikringsselskap kjem i økonomisk underbalanse og ikkje greier å betala for seg.

«Å kunne avhjelpe en krise ved effektive, fleksible og gode tidligtiltak vil være helt sentralt for å sikre at forsikringstakere, forsikrede og andre med interesser i forsikringsdekning ikkje utsettes for tap», står det i den ferske utgreiinga.

Betre vern for kundane

Forsikringsselskap kan ikkje gå konkurs, då blir dei heller sette under offentleg administrasjon. Difor vil Banklovkommisjonen krevja at dei har ein beredskapsplan og at Finanstilsynet kan krevja ein tiltaksplan dersom dei er bekymra.

Kundane kan likevel tapa dersom selskapet må setjast under offentleg administrasjon, for det finst ikkje ei garantiordning tilsvarande den som sikrar bankinnskot dersom banken ikkje greier å betala for seg. Difor inneheld utgreiinga også forslag til korleis tapa skal fordelast.

No blir utgreiinga sendt på høyring og ein lovproposisjon er til behandling i Stortinget.

EU-regelverket kjem

– Eg er glad for at Banklovkommisjonen har gjort ein grundig gjennomgang av regelverket for krisehandtering av forsikrings- og pensjonsføretak. På forsikringsområdet har vi ikkje EU-reglar om krisehandtering, slik vi har for bankar. Vi står difor friare i nasjonal lovgjeving til å forma ut regelverket på ein formålstenleg måte, seier finansminister Siv Jensen i ei pressemelding.

Sannsynlegvis kjem EU med eit regelverk det nærmaste tiåret, står det i utgreiinga.

Med utgreiinga måndag avslutta Banklovkommisjonen arbeidet sitt. Banklovkommisjonen blei oppretta i 1990 for å modernisera, samordna og revidera finanslovgjevinga. Kommisjonen har fått mange tilleggsoppdrag undervegs, og har levert i alt 31 utgreiingar.

