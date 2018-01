Røde Kors ber Sanner hjelpa gutar som blir utsette for negativ sosial kontroll

innenriks

Røde Kors er ein av 19 organisasjonar som fredag ettermiddag gav råd til den nybakte kunnskaps- og integreringsministeren om korleis regjeringa best kan kjempa mot negativ sosial kontroll.

Organisasjonane var opphavleg inviterte til tidlegare innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, men møtet blei omdirigert til Sanner etter endringane i regjeringa sist veke.

– Hovudinnspelet vårt er at vi ønskjer større merksemd rundt gutar som blir utsette for sosial kontroll. I kontakten vår med dei unge ser vi at det er meir skamfullt for gutar å snakka om dei kontrollmekanismane dei blir utsette for, og at dei difor ikkje får den hjelpa dei treng frå hjelpeapparatet, seier prosjektleiar i Røde Kors, Anne Marte Stifjeld, til NTB.

Ikkje formanande

Sanner har særleg bede om råd til korleis regjeringa bør arbeida for å nå ut til foreldra. Stifjeld meiner styresmaktene må arbeida for å gjera grensegangen mellom når barneoppdraginga kan gli over til å bli negativ sosial kontroll, tydelegare

– Det er viktig at miljøa sjølve arbeider aktivt og haldningsskapande for å førebyggja. Det er ikkje sikkert at foreldra ønskjer å utsetja barna for negativ sosial kontroll, men at dei gjer det fordi dei sjølve føler at deler av miljøet kontrollerer korleis dei oppdreg barna, seier Stifjeld.

Stiftar og styreleiar Amna Wasim i den pakistanske diasporaorganisasjonen DiaPraxis seier det er viktig å leggja av seg ein formanande tone dersom ein skal få minoritetsforeldra med på laget.

– Tilnærminga til foreldra må vera inkluderande. Det er veldig mange gode krefter blant foreldra og mange som er genuint opptekne av å førebyggja tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, seier Wasim til NTB.

Organisasjonen starta for to år sidan, og fekk i fjor midlar frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å arbeida mot sosial kontroll og tvangsekteskap.

– Alle organisasjonane som var til stades gav oss mange gode innspel som vi vil ta med vidare i arbeidet vårt. Vi kan gjera mykje frå regjeringa si side, men er heilt avhengig av å samarbeida med organisasjonane der ute. Det er viktig at vi får med oss både foreldregenerasjonen og ikkje minst gutane på laget når vi skal arbeida vidare med denne problemstillinga, seier kunnskaps- og integreringsministeren.

– Må arbeida transnasjonalt

Wasim oppmodar også Sanner til å ha eit transnasjonalt søkjelys på problemstillinga, fordi tvangsekteskap ofte skjer over landegrensene – mellom det opphavlege heimlandet til familien og Noreg.

– Det er viktig å arbeida mykje meir samankopla med utanriksstasjonane og bruka diasporaorganisasjonane i langt større grad, for dei har lettare innpass i kulturen og tilgang til målgruppa, peikar ho på.

DiaPraxis samarbeider med fylkesrådmannen i Gujarat i Pakistan, på folkemunne kjend som «Lille Norge», fordi så mange norske-pakistanarar har opphavet sitt herifrå, for å førebyggja tvangsekteskap.

Negativ til forbod

Den siste tida har fleire parti og aktørar gått ut og kravd tiltak mot negativ sosial kontroll.

Arbeidarpartiet (Ap) føreslo søndag eit forbod mot arrangerte ekteskap inngått under psykisk press, og Tankesmien Agenda har teke til orde for å forby søskenbarnekteskap. SV har varsla at dei neste veke vil leggja fram ein pakke med 20 forslag til tiltak for å kjempa mot praksisen, og dei inviterer samtidig dei andre partia på Stortinget til å gå saman om eit breitt forlik.

– Dagens forbod mot tvangsekteskap omfattar også ekteskap inngått under utilbørleg press, til dømes sterkt psykisk press. Barn fødde etter søskenbarnekteskap kan få helsemessige problem, og vi må vurdera korleis dette kan unngåast. Det er ikkje sikkert at forbod er den beste løysinga, seier Sanner.

Både Røde Kors og DiaPraxis er derimot skeptiske til forbodsforslaga frå Ap og Agenda, og meiner det er viktigare å arbeida haldningsskapande og førebyggjande og i tett dialog med målgruppene.

