Ny nedtur på Oslo Børs

innenriks

Omsetnaden fredag var knapt 5 milliardar kroner. Den siste veka har børsen falle 1,2 prosent,

Gjensidige, som fall 6,7 prosent etter skuffande resultat, var taparen fredag. Statoil, på tredjeplass på omsetnadslista fall 1 prosent. Telenor var mest omsett og steig 0,6 prosent etter at dei stadfesta mogleg sal av verksemder i Aust-Europa.

Norwegian var vinnaren fredag. Selskapet steig 6,1 prosent etter meldinga om ein samarbeidsavtale med flyselskapet Widerøe.

På dei førande europeiske børsane var det hyggjelegare tal. Tyske DAX30 steig 0,2 prosent og den franske CAC 40 gjekk opp med 0,9 prosent. FTSE 100-indeksen i London steig 0,6 prosent.

Prisen på nordsjøolje er framleis over 70 dollar. Fredag ettermiddag blei eit fat omsett for 70,5 dollar på spotmarknaden. Amerikansk lettolje blir omsett for 66,1 dollar fatet.

