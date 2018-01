innenriks

Borgarting lagmannsrett har dermed kome til motsett konklusjon av det Oslo tingrett gjorde då saka blei behandla der i fjor.

Dei kabintilsette og pilotane kravde dom på at det er Norwegian Air Shuttle ASA som er arbeidsgjevaren deira. Dei kabintilsette er i dag tilsette i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotane er tilsette i Norwegian Pilot Services Norway AS.