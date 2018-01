Kirsti Lovise Slotsvik utnemnt til jernbanedirektør

innenriks

– Når vi no tilset Kirsti Lovise Slotsvik som direktør for Jernbanedirektoratet får vi ein dyktig leiar med brei erfaring frå både Statens vegvesen og Kystverket. Ho har brei innsikt i samferdselssektoren og vil utvilsamt kunne leie Bane Nor på ein god måte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Kirsti Slotsvik (55) kjem frå Ålesund. Ho er utdanna landskapsarkitekt og har vore distriktsvegsjef og trafikksjef i Statens vegvesen region Midt, før ho dei siste sju åra har vore direktør i Kystverket.

Stillinga som jernbanedirektør er ei åremålsstilling på seks år. Samferdselsdepartementet lyste ut stillinga som direktør i november då Elisabeth Enger sa opp sin stilling.

