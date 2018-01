Valla vil ta Ap mot venstre

innenriks

Støres utspel om eit mogleg samarbeid med Venstre kallar ho eit feilgrep.

– Ingen er så fagforeiningsfiendtleg som Venstre, seier Valla til Klassekampen.

Derimot heiar ho på det raudgrøne prosjektet med Ap, Senterpartiet og SV – samtidig som ho vil opne døra mot venstre.

– Ein må ikkje avvise samarbeid med Raudt og MDG. Oslo-modellen er bra, meiner Valla.

Gerd-Liv Valla gjekk av som LO-leiar i 2007 etter skuldingar om mobbing frå Ap-rådgjevar Ingunn Yssen, som den gong jobba i LO. Valla seier at ho er glad for at ho ikkje lèt seg presse til å legge seg flat. Ho står inne for alt ho sa i den striden – inkludert utsegna «Eg er ingen pusekatt».

– Det var ikkje taktisk riktig, men den var sann. Men det å vere ein pusekatt er ikkje det same som å ha gjort det eg vart skulda for, seier Valla.

