Støre: – Giske har hatt fullt innsyn

innenriks

– Advokaten vår har delt all informasjon vi har henta inn med advokatane til Giske, og Giske har i møte gjeve sine reaksjonar på varsla, men han har ikkje kome med skriftlege innspill ut over det advokatane hans har formidla til vår advokat, seier Støre til NTB.

Partiet har konkludert med at Giske har brote retningslinjene til partiet mot seksuell trakassering, men Støre vil ikkje opplysa om kor mange tilfelle det gjeld.

Han fortel at han har hatt møte med Giske også etter at den no avgåtte nestleiaren blei sjukmeldt 22. desember.

– Vi har gjeve han høve til å gje sin versjon både munnleg og skriftleg. Vi har ikkje fått skriftleg kontradiksjon. Skulle han ønskja å utdjupa sakene, er vi villige til å ta imot det, heldt partileiaren fram.

– Viktig å avslutta

Støre meiner at Giske har fått godt høve til å koma med sin versjon.

– Det meiner vi, og vi meiner det også var viktig av omsyn til varslarane å lukka sakene. Vi har sett det som vårt ansvar å kunna gje ei tilbakemelding til kvar av varslarane, og det har vi gjort i dag.

Partileiaren strekar under at det er han som har kome fram til konklusjonane.

– Sentralstyret har bedt meg trekkja konklusjonar fordi det har handla om ein nestleiar. Eg tek ansvar for desse konklusjonane og har hatt god bistand frå partisekretæren, assisterande partisekretær og advokaten til partiet.

– Trygg på konklusjonane

På spørsmål om det har vore mykje diskusjon mellom dei som har arbeidd med sakene i partileiinga om i kva grad sakene skal omtalast som seksuell trakassering og alvorlegheitsgraden av dei, svarar Støre:

– Nei, eg har vore ganske trygg på konklusjonane. Men det har vore nyttig å ha ein diskusjon, for det har vore fleire saker som ikkje kunne konkluderast på på same måte. I nokre saker meiner vi det er brot på regelverket vårt, i andre saker er det ikkje det.

Partiet har også fått varsel om andre politikarar, men Støre vil ikkje svara på spørsmål om kor mange det dreier seg om og kven det gjeld.

– Metoo fører til at terskelen for å varsla går ned, konstaterer han.

Han stadfestar at det framleis kjem nye varsel til partiet.

(©NPK)