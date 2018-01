Grande sender søndagsopne butikkar på høyring

innenriks

Ei utviding av arealavgrensinga frå 100 til 150 kvadratmeter for søndagsopne butikkar for alle bransjar, ikkje berre kiosk og daglegvarer, er eitt av forslaga i utgreiinga som no blir send på høyring.

– Utgreiinga frå Lae-utvalet har gitt oss eit godt kunnskapsgrunnlag. Resultatet av høyringa blir viktig når regjeringa skal ta stilling til korleis vi følgjer opp saka. Det er viktig at vi får eit regelverk som fungerer i praksis, seier Grande.

Utgreiinga om søndagsopne butikkar vart levert i desember i fjor. Eit mindretal i utvalet med LO, NHO og Virke stod saman om at regelverket i det store og det heile bør vidareførast som i dag.

Høyringsfristen er 25. april.

