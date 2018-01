Ny dag med nedgang på Oslo Børs

innenriks

Trass i at Statoil steig med 1,08 prosent utover dagen og var den suverent mest omsette aksjen, enda hovudindeksen i raudt onsdag. Dei fleste andre tonegivande selskapa gjekk nemleg tilbake. Norsk Hydro (-1,29 prosent), Telenor (-1,34 prosent), Marine Harvest (-1,14 prosent) og DNB (-0,19 prosent) var dei fire mest omsette aksjane etter Statoil.

Norwegian Air Shuttle gjekk som eitt av svært få selskap noko fram, med 0,49 prosent.

REC Silicon-aksjen sokk med 9,8 prosent trass i nyheita om at USAs president Donald Trump varsla ein straffetoll på kinesiske solceller. I ei børsmelding onsdag skriv selskapet at dei har behov for tilgang til den globale marknaden og oppfordrar presidenten til å løyse den fiendtlege usemja med Kina.

I Europa gjekk dei fleste børsane også i minus onsdag. Den tyske DAX 30-indeksen gjekk tilbake med 0,66 prosent og den franske CAC 40-indeksen sokk med 0,49 prosent. Den britiske FTSE-indeksen gjekk tilbake med 0,91 prosent.

Prisen på nordsjøolje steig svakt gjennom dagen, og eit fat vart onsdag ettermiddag omsett for 69,95 dollar.

(©NPK)