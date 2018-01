Nesten 8.000 seksuallovbrot melde til politiet i fjor

innenriks

– Auken kjem av både ein reell auke og ei avdekking av mørketal, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård då han la fram statistikken onsdag.

Politimelde lovbrot med seksuell omgang med barn i alderen 14–16 år, i tillegg til seksuell omgang med barn under 16 år auka med 6,1 prosent frå 2016 til 2017, medan seksuell omgang og valdtekt av barn under 14 år auka med 18,4 prosent.

Han seier sakene også er blitt meir komplekse dei siste åra.

– Når politiet startar med det som ser ut som enkeltståande handling, endar det ofte med stort omfang, mange involverte både fornærma og sikta, seier han.

Politidirektøren trur meir informasjon og kampanje for å få folk til å melde har gjort at terskelen for å gå til politiet er blitt lågare.

For femte år på rad går talet på politimeldingar ned. I 2017 vart det meldt 5,3 prosent færre saker til politiet enn året før. På fem år er nedgangen på 18 prosent. Det er særleg vinningskriminalitet og ran som har hatt ein tilbakegang.

