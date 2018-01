Frp-topp: Siste periode med kontantstøtte

innenriks

Steffensen er leiar av familie- og kulturkomiteen på Stortinget og dermed den fremste familiepolitikaren til partiet.

– Denne regjeringa har sagt at tidleg innsats er ein viktig påle for politikken vår. Då må vi sjå på kva som er gode tiltak. Å fjerne kontantstøtta vil vere eitt av dei beste verkemidla, seier Steffensen til Klassekampen.

Han meiner det er fleire gode grunnar til å snu:

– Det vil få fleire minoritetskvinner inn i arbeidslivet, sørgje for at ungane får størst mogleg utbytte av tida i barnehagen og gi betre språkopplæring. Vi kan ikkje bruke skattepengar på å halde folk heime.

Problemet er at Frp-landsmøta gong på gong har gått inn for kontantstøtte, men Steffensen har likevel tru på støtte i eige parti.

– Eg trur folk ser utfordringane med at det er mange som treng at vi stiller opp med tidleg innsats. Og eg trur det er mange hos oss også som ser at det er rart å betale folk for å ikkje bruke ei offentleg teneste.

