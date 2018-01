29 omkom i ulykker med fritidsbåtar i fjor

innenriks

Tala viser at rundt 34 prosent av dei omkomne er registrert som alkoholpåverka, men her er mørketala store då det i mange tilfelle ikkje er stadfesta at avdøde var alkoholpåverka.

Av dei 29 omkomne var 25 av dei menn, og snittalderen på dei omkomne var 56 år, viser statistikken frå Sjøfartsdirektoratet.

– Det er svært trist at talet på personar som mister livet i fritidsbåtulykker ikkje går nedover, og vi oppfordrar alle om å vise varsemd på sjøen. Bruk flyteutstyr, hald ei fornuftig fart og vent med ankerdrammen til båten er trygt fortøydd for natta. Sjansen for at det skal skje noko uønskt er mykje større om båtføraren er påverka av alkohol, seier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Tala viser også at omkomne som ikkje brukte flytevest er overrepresentert i dødsstatistikken.

18 av dei 29 som omkom brukte ikkje nokon for form flytevest. I tre av tilfella er den omkomne enno ikkje funnen, mens åtte av dei omkomne brukte vest. I fleire av desse tilfella verka ikkje vesten slik den skulle.

Av dødsulykkene i fjor skjedde 13 ved bruk av opne motorbåtar, seks involverte lukka eller delvis lukka motorbåtar, mens fire involverte joller og robåtar. Ei ulykke gjaldt kano, to gjaldt kajakk og i dei tre siste ulykkene var andre fritidsfartøy involvert.

Tal frå Redningsselskapet viser at i alt 94 personar døydde i drukningsulykker i Noreg i 2017. I 2017 var det også heile 74 brannar i fritidsbåtar i Noreg, mot 41 året før, Redningsselskapet registrerte også ein auke i talet på grunnstøytingar med 330 totalt, opp frå 261 året før.

