Regjeringa ueinig i ESA-krav om foreldrepengar

– Vi er ikkje einig i ESAs konklusjon fordi vi meiner at den norske foreldrepengeordninga ikkje blir omfatta av likestillingsdirektivet, og at Noreg har eit vidt handlingsrom til å forme ordninga slik vi sjølv ønsker, seier nyslått barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

15. november i fjor slo ESA fast at aktivitetskravet i den norske foreldrepengeordninga bryt med likestillingsdirektivet i EØS-avtalen. Årsaka er at det blir stilt ulike krav til mødrer og fedrar ved uttak og berekning av foreldrepengar.

Aktivitetskravet inneber at fars rett til å ta ut foreldrepengar frå fellesdelen av permisjonen er avhengig av at mor er i jobb, heiltidsstudium eller liknande.

– Når det ikkje ligg føre ei plikt til å tilby betalt foreldrepermisjon, bør EØS-landa som vel å tilby dette, ha stor fridom til å bestemme kva vilkår som må vere oppfylte, og korleis foreldrepengane skal bereknast, seier Helleland.

Ho seier aktivitetskravet bidrar til at fleire mødrer kjem ut i jobb eller studium, og at dette er ein viktig grunn til at det ikkje er blitt avvikla.

(©NPK)