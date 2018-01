Noreg gir 125 millionar til UNRWA

innenriks

FN bad givarlanda om å hjelpe meir enn dei allereie gjer som følgje av at USA nyleg vedtok å halde tilbake vel halvparten (65 millionar dollar) av kjernestøtta si til UNRWA.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide hadde nyleg ein samtale med UNRWAs leiar Pierre Krähenbühl, og finansiering av organisasjonen var også tema i samtalane til statsråden i Midtausten og USA tidlegare denne månaden.

– Eg er svært bekymra for dei humanitære konsekvensane av at UNRWA er underfinansiert. Noreg har i dag utbetalt det regulære kjernebidraget sitt på 125 millionar kroner, og eg oppfordrar andre givarar til å utbetale bidraga sine til UNRWA så raskt som mogleg, seier ho i ei pressemelding tysdag.

Ho seier samtidig at ho er glad for at USA har vedteke å utbetale 60 millionar dollar. Då president Donald Trump først nemnde at USA ville halde tilbake støtte til organisasjonen, var det uklart kor stor del av støtta det var snakk om.

– UNRWA gjer ein svært viktig innsats overfor dei palestinske flyktningane, men organisasjonen er også svært viktig for stabiliteten i regionen. Vi følgjer situasjonen nøye og er i tett kontakt med UNRWA og andre givarar, seier Søreide.

Noreg er ein betydeleg givar til UNRWA. Noreg bidrar med 125 millionar kroner i kjernestøtte til organisasjonen i 2018, i tillegg til humanitære bidrag og prosjektstøtte. I 2017 utgjorde slike tilleggsbidrag i overkant av 100 millionar kroner.

(©NPK)