MEF: Talet på lærlingar har auka med 70 prosent sidan 2011

innenriks

Talet på lærlingar for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) har auka kvart år sidan styresmaktene og arbeidslivet signerte den første samfunnskontrakten for fleire læreplassar i 2012, ifølgje MEF. Kontrakten vart fornya i 2016.

Ved årsskiftet 2017/2018 hadde dei to forbunda 1.577 lærekontraktar, ein auke på 181 lærlingar frå året før.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) kallar veksten i talet på læreplassar imponerande.

– Eg håpar andre bransjar lar seg inspirere av det MEF og OKAB får til. Vi er avhengige av at fleire offentlege og private verksemder tar samfunnsansvaret sitt og tilbyr læreplassar til elevar som skal ta fag- eller svennebrev, seier Sanner.

Administrerande direktør i MEF, Julie Brodtkorp, er fornøgd med veksten.

– Det er gledeleg å sjå at det er store ambisjonar på vegner av yrkesfaga i ny regjeringserklæring. Blant anna ved at regjeringa skal bidra til at yrkesfaga har oppdatert utstyr, seier Brodtkorp.

(©NPK)