Jensen innrømmer at det ser dumt ut at ho ikkje hugsar

– Jo meir eg ser inn i denne saka, jo dummare ser det ut, sa Jensen då ho stilte til intervju i Dagsnytt 18 på NRK tysdag.

– Eg skjønner at det står fram som underleg. Men hadde eg sagt noko anna, ville eg loge, sa Jensen på spørsmål om korleis det er mogleg at ho ikkje hugsar eit møte på kontoret sitt der tidlegare Frp-representant Jon Jæger Gåsvatn hevdar han vart avbroten då han ville fortelje om SMS-ar der Ulf Leirstein foreslo å ha ein 15 år gammal FpU-medlem med på trekantsex.

Jensen seier også at ho har bladd i kalenderen utan å finne spor frå møtet.

Frp-leiaren beklagar at saka ikkje vart handtert.

– No er det heilt openbert at det verserte rykte og historier som vi ikkje greip fatt i. Her har vi openbert svikta, og det er eg den første til å beklage, seier ho.

