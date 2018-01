Statsadvokaten ber politiet undersøkje skuldingar mot tidlegare Unge Høgre-leiar Tonning Riise

innenriks

Undersøkingane gjeld påstandane i Aftenposten om at Tonning Riise hadde seksuell omgang med ein svært rusa 16-åring på eit fylkesårsmøte i 2014. Statsadvokaten i det aktuelle fylket har sendt ein førespurnad til politimeisteren om å innleie undersøkingar for å sjå om det er grunnlag for å starte etterforsking, får NTB stadfesta.

Riise har sjølv kommentert hendinga med jenta slik overfor Aftenposten:

– Det stemmer at vi begge hadde drukke og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og eg beklagar.

Overfor Klassekampen måndag stadfestar han det same, og legg til: – Utover det kjenner eg meg ikkje igjen i saka slik ho er gjeve att i media.

