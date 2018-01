Opposisjonen på vakt når Listhaug lagar oktoberbarn-reglar 

innenriks

– Vi har framleis trykk på oktoberbarna. Vi vil følgje med og sjå kva som skjer, lovar KrFs Torhild Bransdal.

Listhaug varsla i Stortinget torsdag at ho i nær framtid vil presentere nye forskriftsavgjerder som følgjer opp Stortingets vedtak om at dei såkalla oktoberbarna skal få behandla sakene sine på nytt.

Dette gjeld afghanarar som kom til Noreg som einslege mindreårige asylsøkjarar hausten 2015. Dei fekk mellombels opphald inntil dei blei 18 år, og kunne så bli returnerte til eit liv som flyktning internt i Afghanistan. Stortingsfleirtalet meiner utlendingsmyndigheitene må leggje meir vekt på om ungdommane er sårbare og har omsorgspersonar eller nettverk der dei endar opp.

Men Listhaug har sjølv gitt uttrykk for at ho er usikker på korleis vedtaket skulle bli forstått, og sende eit brev til opposisjonspartia med ei rekke spørsmål. Ho fekk ingen svar, berre beskjed om at det er hennar jobb å følgje opp.

Rettferdig behandling

Bransdal meiner brevet viser at Listhaug ikkje har forståing for kva stortingsfleirtalet meinte med hastevedtaket, men seier ho likevel forventar at forskriftsendringane svarer til det som er vedtatt.

– Det viktigaste for oss er at barn og rettane deira blir høyrt. Det går ikkje på kor mange som får bli, men at dei får ei god og rettferdig behandling. Dei som har krav på opphald i landet, skal få bli, seier Bransdal til NTB.

Også Arbeidarpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani seier han vil følgje med på korleis forskriftene blir sjåande ut. Heller ikkje han meiner det avgjerande er kor mange som får varig opphaldsløyve til slutt.

– Vi ønskjer at dei skal få ei ny vurdering, det betyr ikkje at dei automatisk skal få bli, seier han til NTB.

Han meiner Listhaug kan komme med ei stortingsmelding eller ein politisk sak, dersom ho er usikker på noko. Sjølv er han ikkje så sikker på at Listhaug faktisk ikkje har forstått kva som er viljen til fleirtalet.

– Eg trur det handla meir om politisk spel og trenering, seier han.

Han antydar også at Venstres inntog i regjeringa kan ha flytta på Listhaugs standpunkt.

Sårbarheit erstattar rimelegheit

Venstres Ketil Kjenseth meiner partiet vil utgjere ein forskjell når regjeringa utarbeider dei nye kriteria for oktoberbarn-sakene.

– Sårbarheitskriteria er ikkje lagt fram av regjeringa enno, så vi ser fram til å forhandle om dei så nært som mogleg rimelegheitsvilkåret – saman med våre to samarbeidspartnarar, sa han til NTB torsdag.

Venstre, KrF og SV ønskte å gjeninnføre rimelegheitsvilkåret, som seier at ein person ikkje skal bli tilvist til eit liv som flyktning i heimlandet dersom dette er urimeleg. Men dei tre blei nedstemt av fleirtalet torsdag.

Venstre fekk derimot inn ein «siger» for dei afghanske ungdommane i regjeringsplattforma, kor det no heiter at det er alder ved opphavleg vedtakstidspunkt som skal leggjast til grunn når sakene til ungdommane vert behandla på nytt.

I Stortinget torsdag opplyste Listhaug at ho vil forskriftsfeste fleire «relevante moment» som skal vektleggjast når utlendingsmyndigheitene avgjer om ein mindreårig asylsøkar skal få mellombels eller varig opphald. Dessutan skal dei nye forskriftene slå fast at mellombels opphald for einslege mindreårige asylsøkjarar må vere forsvarleg ut frå omsynet til det beste for barnet.

