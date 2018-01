Livsvernprisen til tre kvinner som har fått trisomi-barn

innenriks

Prisen blir delt ut av organisasjonen Menneskeverd til mødrene Siri Fuglem Berg, Anna Solberg og Åsta Årøen 5. februar.

– Menneskeverd ønsker å anerkjenne deira pågangsmot og uvurderlege innsats i kampen for å krevje sjølvråderett over eige svangerskap og likebehandling av barn med genfeil på lik linje med andre barn, heiter det i grunngjevinga for tildelinga.

Edwards syndrom er namnet på genfeilen trisomi 18, der eit tredje kromosom 18 eksisterer. Dei tre kvinnene har i intervju, artiklar, blogginnlegg og debattar fortalt sine personlege historier om korleis helsevesenet forventa at dei tok abort etter at fosteret fekk påvist genfeilen.

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet frå befruktning til naturleg død, og for spesielt sårbare grupper.

