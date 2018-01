Stortings-nei til stans av våpeneksport vekkjer harme

innenriks

– Vi er rett og slett ekstremt skuffa over at fleirtalet i utanrikskomiteen har valt å stå i vegen for ein ansvarleg norsk våpeneksport. Dei kunne ha stoppa eksporten til land som bombar skular og drep barn, men dei valde å fortsette salet til krigsforbrytarar, seier seksjonsleiar Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Onsdag kom utanriks- og forsvarskomiteen med si innstilling i saka. KrF og SV stod heilt åleine om å støtte forslaget om stans i eksport av forsvarsmateriell til landa som krigar i Jemen. Det vart heller ikkje fleirtal for ei gransking av eksporten som allereie har funne stad.

Stortingsfleirtalet har no sett butikk framfor etikk, meiner dei to organisasjonane, og er spesielt skuffa over at det berre er KrF og SV som tar ansvar.

– Det same kan ikkje seiast om Ap, som viser at dei gjerne kan kritisere regjeringa. Når det gjeld handling, er det meir retorikk enn reell politikk. Ap blir ikkje med på eit einaste forslag som kan styrkje kontrollen på norsk militæreksport, seier Changemakers leiar Tuva Krogh Widskjold.

Regjeringa valde 19. desember i fjor å stanse all eksport av våpen og ammunisjon til Dei sameinte arabiske emirata på grunn av krigføringa i Jemen og ein meir «uoversiktleg situasjon». Elleve dagar tidlegare hadde utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forsikra Stortinget om at det ikkje var grunn til bekymring.

Innstillinga skal behandlast i Stortinget 15. februar. Både SVs Gina Barstad og dei to organisasjonane håpar no at både Ap og SV ombestemmer seg.

– Det er aldri for seint å snu. Både Arbeidarpartiet og Senterpartiet kritiserer regjeringa for å vere for seint ute med å stanse salet av våpen og ammunisjon til Emirata. Likevel vel dei å fortsette å eksportere militært materiell til dei andre landa som deltar i koalisjonen. Vi håpar dei ombestemmer seg og støttar SV og KrF når Stortinget skal fatte sitt endelege vedtak om nokre veker, seier Widskjold.

