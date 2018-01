Pasientinformasjon kan vere på avvege etter dataangrepet mot Helse søraust

innenriks

– Vi er utsette for eit angrep frå ein avansert og profesjonell aktør. Det er så langt ingen teikn på at det har gått ut over pasientbehandling, pasientsikkerheit eller at pasientopplysningar er på avvege. Men det siste kan vi ikkje sjå bort frå, seier helseminister Bent Høie (H).

Angrepet vart avdekte då Sykehuspartner, som leverer IT-tenester til norske helseføretak, måndag for ti dagar sidan oppdaga unormal aktivitet i datasystema til Helse søraust. Innbrotet vert etterforska av Politiets tryggingsteneste (PST) som mistenkjer at nokon samlar inn opplysningar for ein framand stat.

Komplekst angrep

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) understrekar at situasjonen ikkje er normalisert.

– PSTs etterforsking skal blant anna avdekkje om det vert henta inn opplysningar for ein framand stat, og avdekkje eventuelle konsekvensar. Det vert jobba for fullt for å skaffe oversikt, avgrense skade og gjenopprette normaltilstand. Dette er eit komplekst og samansett angrep, som det vil ta tid å få oversikt over, seier Listhaug.

Justisministeren legg til at det er ein alvorleg situasjon.

– Det er sett i gang tiltak for å avgrense konsekvensane. Det er alvorleg at ein organisert og profesjonell aktør klarer å bryte seg inn i systema våre. Det er blitt gjennomført ei rekke tiltak for å fjerne trusselen, og ytterlegare tiltak vil bli gjennomført i tida framover, seier Listhaug.

Ingen detaljar

Dei to statsrådane møtte pressa torsdag ettermiddag for å orientere om angrepet. Begge la vekt på at alle tilgjengelege ressursar er sett inn.

– Helsestyresmaktene tar dette på største alvor, seier Høie.

Ingen av dei to ville svare på spørsmål om kva slags opplysningar som er komme på avvege, om det er konkrete mistankar mot ein aktør, kva som kan vere motivet for angrepet eller kva som er det potensielle skadeomfanget.

Eksponere svakheiter

– Saka er under etterforsking, og vi går ikkje ut med slike detaljar no, sa Listhaug. Ho føya til at det vil ta tid å få den fulle oversikta.

Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog utdjupe litt:

– Det er ikkje naturleg å kommentere enkeltsider ved etterforskinga, fordi det kan bidra til å eksponere kvar svakheita i systema ligg, seier han.

PST melde tysdag at dei etterforskar angrepet som eit mogleg brot på paragraf 121 i straffelova: Etterretningsverksemd mot statsløyndomar. Etterforskinga vart sett i verk på bakgrunn av politimeldinga frå helseføretaket, i tillegg til annan informasjon PST har sett på.

