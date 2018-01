Fare for ukontrollert vassføring og framleis evakuering i Oppdal

innenriks

Politiet har bestemt at det framleis blir evakuering av 35 bustader, og det er framleis stans i ei skiferbedrift med 50 tilsette som ligg nokre kilometer sør for Oppdal. Onsdag vart det opplyst at folk truleg ikkje får flytte heim før fredag.

Onsdag kveld grov Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ein kanal på om lag éin gonger to meter gjennom snødemninga i Driva. Noko av vatnet renn no gjennom på ein kontrollert måte, men det er framleis fare for at store vassmassar kan bryte gjennom demninga. Det kan føre til at is og vassmassar blir ført ukontrollert nedover i elveløpet.

NVE fortsette torsdag arbeidet med å auke vassgjennomstrøyminga gjennom snøskredet på ein forsvarleg måte.

– For å unngå farlege situasjonar i ein vinterflaum eller ved mykje nedbør, må mest mogleg av snøen og demninga i elveløpet fjernast den nærmaste veka, opplyser NVE.

