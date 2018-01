DNT med storstilt jubileumsfeiring

innenriks

Jubileumsåret, som har fått namnet Tidenes Turfest, blir offisielt blåse i gang i Oslo Spektrum fredag kveld. Og søndag blir det utebursdag over heile landet.

På turfesten vil dronninga dele sine mange turopplevingar i samtale med Anne Lindmo, som er konferansier. Scenen blir også fylt av kjente namn som Lars Vaular, Odd Nordstoga, Ole Paus, Eva Weel Skram, Nils Petter Molvær og Daniel Kvammen.

Blant dei som allereie har sikra seg billett til arrangementet, er statsminister Erna Solberg.

Enkelt friluftsliv

Sidan 1868 har DNT vore ein forkjempar for det enkle friluftslivet. Den same rettesnora gjeld den dag i dag. Og i og med at 2018 er eit jubileumsår, er det som skreddarsydd for å komme seg opp av sofaen og ut i skogen, meiner generalsekretær i DNT Nils Øveraas.

– Vårt ønske for jubileumsåret er at endå fleire blir med på å skape gode opplevingar i den fantastiske naturen vi har rundt oss, enten som medlem, deltakar på våre turar, frivillig eller ved å bidra til å halde naturen slik vi ønsker den: rein og vakker, seier han.

Søndag 21. januar er sjølve stiftingsdagen for DNT. Denne dagen i 1868 samla Turistforeningens «far» Thomas Heftye og kaptein Hans Hagerup Krag eit knippe utvalde på Sarabråten i Østmarka i Oslo

– Lat oss gjere det lett og billig slik at riktig mange kan komme og sjå kor stort og vakkert det er i landet vårt, erklærte Heftye den gong.

Utebursdag

Dagen blir markert med utebursdag, nærmare bestemt med 140 såkalla Kom deg ut-arrangement rundt om i landet, der både bursdagsleikar, konkurransar, turar og bålkos står på menyen.

Også resten av jubileumsåret skal fyllast med aktivitetar. Blant anna utfordrar Hamar og Hedmarka Turistforening med ein tur på Hedmarksvidda St. Hans-aftan, der deltakarane får moglegheit til å besøkje ti hytter på av 24 timar.

