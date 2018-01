Solberg: Detaljert utspørjing av regjeringsmedlemmer 

innenriks

Ho presenterte onsdag si utvida regjering og fekk då spørsmål om korleis ho har forsikra seg om at dei nye regjeringsmedlemmene ikkje har nokon skjelett i skapet.

– Eg meiner vi har gjort ein sjekkejobb på dei som skal bli statsrådar og statssekretærar også tidlegare. Alt som dreier seg om ting som kan vere vanskeleg for deg som statsråd, som kan vere vanskeleg for regjeringa eller som kan vere grunnar til at du ikkje burde bli det, må leggjast på bordet, sa statsministeren og Høgre-leiaren.

– Det må då vurderast om du på bakgrunn av det som blir lagt på bordet, kan bli statsråd eller statssekretær. Det er ei ganske detaljert utspørjing, slo Solberg fast.

Ho la til at spørsmåla er blitt endå tydelegare i kjølvatnet av metoo-kampanjen om seksuell trakassering.

Solberg måtte sjølv kommentere Høgres handtering av ei rekkje varslingssaker i partiet etter at ho hadde presentert si nye regjering onsdag.

