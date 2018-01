Sigvart Dagsland skadd i trafikkulykke i Hedmark

innenriks

Artisten, som skulle hatt konsert på Hamar kulturhus torsdag, er alvorleg skadd, bekreftar Dagslands manager, Jan Sollesnes, til VG.

– Dei var på veg frå konsert på Rena til Oslo. Det er alvorlege skadar, men ikkje livstruande, seier Sollesnes til avisa.

Det var ved 21.45-tida tysdag kveld at dei to bilane frontkolliderte. Det var til saman fire personar i bilane, tre i ein bil – og ein i den andre. To personar sat fastklemde etter ulykka, før dei seinare vart frigjorde. To vart sende Ullevål med luftambulanse, mens dei to andre vart sende til sjukehuset på Hamar.

Det vart først opplyst at dei to som vart sende til Ullevål var kritisk skadde. Natt til onsdag opplyser sjukehuset at skadane er uavklarte for den eine og moderate for den andre. Skadeomfanget for dei to andre mennene er ikkje kjent.

I bilen med Sigvart Dagsland sat også keyboardist Torjus Vierli og lydmannen Helge Leirvik. Ulykka fører til at Dagsland må avlyse konsertar i nærmaste framtid.

– I alle fall konsertane torsdag og fredag, seier Sollesnes.

Sigvart Dagsland skulle opptre på Hamar torsdag og i Sarpsborg fredag.

