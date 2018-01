Grande: Stor dag i Venstres historie

innenriks

– Det er tolv år og tre månader sidan sist vi var i regjering. Vi er laga for å vere eit regjeringsparti, og det er på tide at vi kom tilbake. Dette er ein stor dag i Venstres historie, sa Grande (V), då ho møtte pressa etter at den nye regjeringa vart presentert onsdag.

Ho var svært fornøgd med å ha blitt utnemnt til kulturminister.

– Eg fekk den jobben eg ønskte meg. Det er her engasjementet mitt er, og her eg brukar fritida mi, sa ho, og uttrykte glede over at partiet har fått til saman tre statsrådar.

I tillegg til Grande er Ola Elvestuen utnemnt til klima- og miljøminister, mens Iselin Nybø blir statsråd for forsking og høgare utdanning.

– Ola har jobba med dette feltet nesten heile livet, og med flyttinga av Enova til Klima- og miljødepartementet får vi eit tungt departement. Det er viktig for Venstre for å få sett ut i livet dei målsettingar vi har fått støtte for, sa Grande.

Ho meiner også at utdanning- og forskingsfeltet er viktig for klimapolitikken og meiner Nybø vil løfte dette feltet.

– Det er viktig for den grøne omstillinga, sa Grande.

– Eg har sagt at det er Venstres jobb å påverke regjeringa til å bli grønare, rausare og ta meir sosiale val, og eg meiner vi har klart det, sa Grande.

(©NPK)