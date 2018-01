innenriks

Dei siste dagane har det komme inn 15 varsel om seksuell trakassering i Unge Høgre og Høgre.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høgre beklaga på ein pressekonferanse tysdag at sakene ikkje er blitt handtert godt nok tidlegare. Partileiar Erna Solberg deler den erkjenninga.

– Den gjennomgangen som Unge Høgre og Høgre no har gjort, viser at vi ikkje gjorde ein god nok jobb då dei tidlege varsla kom. No blir alle steinar snudd for å avklare forholda og ikkje minst ta vare på dei jentene som har varsla og som treng hjelp og støtte i ein vanskeleg situasjon, seier Solberg.

– Det har vore vondt for meg at unge menneske har opplevd total uakseptabel oppførsel i møte med Høgre. Desse opplysningane som har komme fram, har vore nye for meg, seier ho.

Ti av varsla gjeld tidlegare Unge Høgre-leiar Kristian Tonning Riise.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høgre er tilbakehalden med å seie noko om dei andre fem sakene. Han bekreftar at det er snakk om varsel mot forskjellige personar og seier det er stor variasjon i type sak.

