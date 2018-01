PST etterforskar nettverksangrepet mot Helse sør-aust som mogleg etterretningsverksemd

innenriks

– Det er mistanke om at nokon til fordel for ein framand stat samlar inn opplysningar som, dersom dei blir kjent for ein slik stat eller elles avslørt, kan skade grunnleggjande nasjonale interesser som gjeld infrastrukturen i samfunnet, så som opplysningar om helseberedskap, opplyser PST.

Etterforskinga er i ein heilt innleiande fase og er gitt høg prioritet.

Det er innleidd eit tett samarbeid med aktuelle offentlege styresmakter. PST deltar i koordineringa gjennom Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS).

​Måndag 8. januar vart Sykehuspartner, som er ein del av Helse sør-aust, varsla om at det gjekk føre seg unormal aktivitet i datasystema i regionen.

Helseføretaket mistenkte at profesjonelle står bak, og PST og Kripos vart kopla inn i saka.

– Dette er ein alvorleg situasjon, og det er sett i gang tiltak for å avgrense skadane i samband med innbrotet. Når vi veit at det går føre seg slik aktivitet retta mot våre system, er det viktig at alle tilsette i helsetenesta følgjer dei råda som gjeld for bruk av IKT i tenesta, sa helsedirektør Bjørn Guldvog då dataangrepet vart kjent.

(©NPK)