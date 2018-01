Høgre arbeider med å ta vare på varslarane 

innenriks

Tysdag ettermiddag klokka 17 møter generalsekretær John-Ragnar Aarset og fungerande leiar i Unge Høgre, Sandra Bruflot, pressen for å orientere om saka.

– Unge Høgre og Høgre har dei siste dagane jobba aktivt for å få oversikt over sakene som er meldt inn og å ta vare på varslarane på best mogleg måte. Det inneber også at varslarane har fått tilbod om juridisk bistand og profesjonell helsehjelp, heiter det i ei pressemelding frå partiet.

Høgre har fått fleire varslar om tidlegare Unge Høgre-leiar Kristian Tonning Riise og også andre i ungdomspartiet. Tonning Riise trekte seg sist veke frå vervet og erkjente at han «ved fleire anledningar har utvist for dårleg dømmekraft og blitt konfrontert med det».

– Ein viktig del av vårt arbeid no er å finne ut kva som har svikta, og korleis det kunne skje at ikkje varsla og oppførselen til Tonning Riise fekk konsekvensar tidlegare. Det er berre slik vi verkeleg kan lære av fellene som er gjort, heiter det frå Høgre tysdag.

