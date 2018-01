Dei blågrøne doblar omstridt satsing på biodrivstoff 

innenriks

Regjeringa vil «følgje opptrappingsplanen for biodrivstoff for å nå måla for utklippskutt i transportsektoren,» heiter det i den ferske regjeringsplattforma til Høgre, Frp og Venstre.

Vidare kjem det fram at man skal «ha eit mål om 40 prosent innblanding i 2030, avhengig av teknologiutviklinga og utviklinga av alternative energiberarar».

Satsingen på biodrivstoff har tidlegare møtt mykje kritikk, også frå miljøorganisasjonar, men no er tonen ein litt annan.

– Eg er ikkje isolert sett så bekymra for den nye formuleringen om ein mogleg opptrapping til 40 prosent i 2030, gitt at det då truleg er mykje lågare samla volum på forbruket av bensin og diesel, seier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet til NTB.

– Kva som skjer fram til 2020 på biodrivstoff, er eigentleg mykje viktigare enn 2030, seier leiar i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg til NTB.

– Må stanse palmeoljen

Dei viser begge til elektrifisering, at alle nye biler skal vere nullutsleppsbiler i 2025 og til at behovet for flytande drivstoff dermed truleg er kraftig redusert i 2030.

– Det er likevel heilt avgjerande for truverdet til Noregs biodrivstoffsatsing at ein straks set i gang tiltak for å stanse salet av biodrivstoff laga av palmeolje, seier Ranum.

– Palmeoljebasert drivstoff er ei enda verre løysing for klimaet enn fossil diesel, og bidrar i tillegg til øydelegging av dei verdifulle regnskogane verda over.

Ranum meiner formuleringa i plattforma om at «nasjonale tiltak ikkje skal bidra til flytting av utslepp eller til å auke globale utslepp» i realiteten pålegg regjeringa å stanse bruk av palmeoljedrivstoff.

Vedgår dilemmaa

Ein SSB-rapport konkluderte i fjor vår med at bruken regjeringa har varsla av meir såkalla konvensjonelt biodrivstoff vil auke klimautsleppa i verda med fleire titusen tonn CO2. Poenget er at det globale klimaregnskapet går i minus, sidan deler av biodrivstoffet blir framstilt av regnskogøydeleggjande palmeolje i land som Indonesia og Malaysia.

– Biodrivstoff er nødvendig for å få ned klimagassutslippene på kort og mellomlang sikt, men vi er klar over og steller oss til dilemmaene. Derfor må miljøkrava til biodrivstoff bli betre, seier nestleiar i Venstre Ola Elvestuen.

Han viser til at dette er eitt av fleire tiltak for å få ein meir klimavennleg transportsektor. Det er dessutan eit mål å få opp produksjonen av såkalla avansert biodrivstoff, som blir framstilt av avfall og trevirke og er meir miljøvennleg.

– Då treng du å etablere ein marknad for å få auka produksjon, seier Elvestuen.

– Mellomfase

Norges Automobil-Forbund (NAF) har uttalt at bruk av biodrivstoff er eit blindspor for å kutte utslepp frå personbilane, men kontaktperson Inger Elisabeth Sagedal er ikkje berre negativ.

– Så lenge mange av dei dieselbilane som blir kjøpt no skal rulle i minst 20 år på vegane, er det rett å søke etter verkemiddel som reduserer utsleppa, seier ho til NTB.

Ho er opptatt av å demme opp for verditapet på dieselbilar og meiner biodrivstoff er ein mellomfase i overgangen mot nullutsleppsbilar.

– Men vi vil ikkje ha palmeolje på tanken, og vi vil ikkje ha biodrivstoff der vi risikerer å få øydelagt motoren på bilen. Vi må vere trygge på at det som blir selt på pumpa, er berekraftig og trygt for bilen, seier Sagedal.

