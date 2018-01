Blågrønt løfte om eldreombod

innenriks

Ombodet skal ha fokus på eldre, pasientar og brukarar av helsetenester, og det er første gong eit slikt nasjonalt ombod blir oppretta, ifølgje Framstegspartiet, som lenge har ivra for dette.

Målet er at eldreombodet skal bidra til å styrke kvaliteten i eldreomsorga. Frps eldrepolitiske talsmann Bård Hoksrud ønsker at ombodet skal legge vekt på einsemd og vald mot eldre, og han meiner ombodet må bidra til å sikre at eldre i kommunane får dei tenestene dei har krav på.

– Eg veit at mange pårørande dessverre har opplevd å kjempe for å gi sine nærmaste ein god alderdom. Dette er ein kamp de ikkje skal måtte kjempe aleine. Det er derfor viktig å ha eit ombod som skal tale saka til dei eldre, seier Hoksrud.

I plattforma heiter det at regjeringa vil «etablere eit nasjonalt eldre-, pasient- og brukarombod. Ombodet skal lokaliserast til eitt av dei eksisterande pasient- og brukaromboda».

Dei tre partia blei sist helg samde om plattforma, som dannar grunnlaget for den nye regjeringa.

