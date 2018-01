Bent Høie: Det blir pakkeforløp for psykisk helse og rus

innenriks

– Pakkeforløp for kreft har gitt gode resultat. Pasientar er fornøgde og fagfolk opplever at dei kan gjere ein betre jobb. No vil vi også gi den tryggleiken til menneske med rusproblem og psykiske helseutfordringar, sa Høie i sin årlege sjukehustale, der han presenterte sine styringsbodskap og forventningar til sjukehusa og anna spesialisthelseteneste.

Helse- og omsorgsministeren opplyste at det no blir jobba med å utvikle eit pakkeforløp for desse pasientgruppene, og at dei første vil bli tatt i bruk allereie i år.

– Eit slikt pakkeforløp vil gi oss meir føreseielegheit og mindre variasjon, meiner Høie.

Same dag

Han lover også at det skal gå raskt frå avrusing til behandling for rusavhengige.

– Behandling skal skje same dag som avrusinga.

–Det er nødvendig å tette glipa som får mange til å hamne utpå att, seier Høie.

Oppsøkjande team

Helse- og omsorgsministeren ønsker også at det skal takast i bruk oppsøkjande behandlingsteam for å no dei dårlegaste pasientane.

– Vi har gode erfaringar med for eksempel ACT-team, seier han.

ACT er ein modell for å gi oppsøkjande, samtidige og heilskaplege tenester til menneske med alvorlege psykiske lidingar.

– Desse oppsøkjande teama gir heilskaplege tenester, både frå spesialist – og kommunehelsetenesta, til menneske med alvorlege psykiske lidingar. Dette er ei gruppe som ofte lar vere å ta kontakt med helsetenesta sjølv, strekar Høie under.

