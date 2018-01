Amedias lokalaviser og Nettavisen lanserer ny digital riksavis

innenriks

– Det norske mediebildet blir ofte «Oslo-nærsynt». Eg meiner at fornufta er nokså likt fordelt utover i landet, og målet med NA+ er å vise ferske nyheiter og friske meiningar frå heile landet, seier Nettavisens ansvarlege redaktør Gunnar Stavrum.

Den digitale avisa blir eit abonnementsprodukt og lokkar med eksklusivt nyheits- og aktualitetsstoff og gode historier og kommentarar frå Nettavisen og Amedias 63 aviser.

Amedia vart frå nyttår heileigar av Mediehuset Nettavisen. I tillegg til å vere Noregs leiande lokale medieselskap med aviser landet rundt, tar mediekonsernet no ein sterk nasjonal posisjon, heiter det i ei pressemelding.

– Når Nettavisen no utvidast med eit riksdekkjande digitalt abonnementsprodukt, er ambisjonen å levere viktige nyheiter og kommentarstoff frå heile Noreg til heile Noreg. NA+ vil bestå av innhald frå Nettavisens eigen redaksjon, men ikkje minst gi lesarane eit unikt tilbod med stoff frå over 800 journalistar i 63 redaksjonar over heile landet, seier konsernsjef i Amedia og styreleiar i Mediehuset Nettavisen Are Stokstad.

