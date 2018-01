Janne Jemtlands ektemann fengsla i fire veker

innenriks

Spørsmålet om varetekt vart avgjort ved såkalla kontorforretning i Hedmarka tingrett måndag.

Janne Jemtlands ektemann nektar straffskuld etter siktinga om drap. Han hadde på førehand likevel akseptert kravet frå politiet om fengsling i fire veker med brev- og besøksforbod, og med fullstendig isolasjon dei to første vekene. Han er også underlagt medieforbod.

– Retten deler synet til politiet på mistankegrunnlaget om at det er skilleg grunn til å mistenkje Janne Jemtlands ektefelle for drapet på henne, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden under eit pressemøte måndag ettermiddag.

Vidare har politiet bedt om at 46-åringen blir fengsla fordi dei fryktar det er fare for bevisøydelegging.

Politiadvokaten nærmast beklagar at politiet framleis må halde korta tett til brystet for å verne om etterforskinga.

– Sentrale vitne er ikkje avhøyrde og kan bli påverka av det som står i media, seier han.

Politiet ventar framleis på obduksjonsrapporten og har ikkje fått bekrefta at kvinna som vart funnen død i Glomma, er den sakna Janne Jemtland.

– Vi har ikkje fått ei endeleg stadfesting på identitet på denne personen, men vi har gode grunnar til å seie at det er Janne Jemtland som er funnen, seier van der Eynden.

(©NPK)