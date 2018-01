Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

innenriks

– Vi skal ikkje opne for petroleumsverksemd, eller konsekvensutgreie i samsvar med petroleumslova, i havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikkje sette i verk petroleumsverksemd ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefelta, heiter det i erklæringa, som blei lagt fram av den nye regjeringa på Jeløya i Østfold søndag.

Administrerande direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass er frustrert over at konsekvensutgreiinga bli skuva på i fire nye år.

– Det er skuffande at vi heller ikkje i neste periode får gjennomført ei konsekvensutgreiing av områda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja, seier administrerande direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Han seier at potensialet for framtidig verdiskaping og arbeidsplassar frå petroleumsverksemd utanfor desse områda er stort.

– Vi veit at desse områda kunne gitt avgjerande bidrag for å motverke produksjonsfallet som kjem om få år, og som ville gitt meir verdiskaping for Nord-Noreg og meir velferd for Noreg, seier han.

Natur og Ungdom er derimot ikkje skuffa.

– Vi jublar for at Lofoten, Vesterålen og Senja og dei andre sårbare områda ikkje blir opna for oljeverksemd. No forventar vi at denne saka er vunne ein gong for alle, og at det blir starten på at sårbare område blir oljefrie soner og at vi lar den norske olja bli i bakken, seier Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom.

(©NPK)